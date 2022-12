Elia Mailoa

Omschrijving

Hij droeg een blauw colbert, een blauwe spijkerbroek en een blauwe blouse. Hij loopt zonder jas.

Meneer Mailoa is dementerend. Hij was sinds twee dagen bij de dagopvang aan de Bernard de Wildestraat in Breda. Hier is hij omstreeks 13:00 de deur uit gelopen.

Omstreeks 19:30 uur is meneer gezien aan de Terheidenseweg. Hier heeft hij binnen gezeten bij Optisport en heeft daar een biertje gedronken. Dit is door hem contant afgerekend. Hierna is meneer Mailoa via de Terheidenseweg globaal in de richting van de Groenedijk gelopen.