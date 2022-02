Jane Vermelis

38 jaar

Laatste update: 21-02-2022 | 13:15 Zaaknummer: 2022035602 Sinds: 20-02-2022 Vermist uit: 's-Hertogenbosch

De 38-jarige Jane is sinds 20 februari 2022, 07.18 vermist uit ‘s-hertogenbosch. Zij is het laatst gezien in de Bethaniestraat. Zij is vertrokken in onbekende richting.