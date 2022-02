Martin den Uijl

Omschrijving

Hij is het laatst gezien in de Kapelweg te Amersfoort. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het bos (mogelijk omgeving Zon en Schild, Birkhoven, Klein Zwitserland, Soesterduinen of Den Treek). Hij is te herkennen aan: afstaande oren. Hij verplaatst zich mogelijk te voet. Goed gelijkende foto. Blanke huidskleur, 176 cm lang, mager postuur, kort bruin tot zwart haar, kale plek op achterhoofd, haar naar achter gekamd, haar iets langer dan op foto, oogkleur blauw, donkerblauwe dikke winterjas, licht blauwe spijkerbroek, vermoedelijk zwarte schoenen.