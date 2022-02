Omschrijving

Hij is voor het laatst gezien op de Liendenhof in Amsterdam Zuidoost. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het Gaasperpark bij de Gaasperplas. Walter heeft een tenger/mager postuur een smal gezicht en is kalend met bruin stijl haar tot in de nek. Hij heeft in zijn gezicht veel moedervlekken, voornamelijk op het voorhoofd. Walter Giesen is gekleed in een zwarte regenjas met dikke voering en draagt een lichtbruine ribfluwelen broek met daaronder zwarte herenschoenen.