Anke Bos

59 jaar

Zaaknummer: 2022222624 Sinds: 31-07-2022 Vermist uit: Soest

De 59jarige Anke is sinds 31 juli 2022 vermist uit Soest. Zij is het laatst gezien op de kruising St. Annahof met de Dalweg. Anke is vertrokken in onbekende richting. Ze is te herkennen aan opvallend lang krullend grijs haar. .Ze is gekleed in een witte broek en een blauwe jas. Ze verplaatst zich lopend met medeneming van een roze koffer.