Dyshento Kramer

20 jaar

Laatste update: 18-07-2022 | 20:21 Zaaknummer: 2022187606 Sinds: 17-07-2022 Vermist uit: Tilburg

De 20 jarige Dyshento is sinds zondag 17 juli 2022, omstreeks 05.30 uur vermist uit Tilburg. Hij is het laatst gezien in de Reeshof. Mogelijk is hij per fiets vertrokken in de richting van het industrieterrein de Vossenberg. Hij is te herkennen aan een witte polo van het merk Ralph Lauren, een korte spijkerbroek en witte Nike schoenen.