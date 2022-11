Anne Frederik Stol

Omschrijving

Hij is het laatst gezien Zuidhorn. Hij is in onbekende richting vertrokken. Hij is een grote, forse man. Hij is te herkennen aan zijn baard. Hij heeft elektrische zwarte gazelle Orange met bruin zadel en handvatten en licht grijze fietstassen met donkere kleppen.

Hij verplaatst zich mogelijk op een elektrische damesfiets met grote grijze fietstassen.