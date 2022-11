Ewald Frits Promes

86 jaar

Zaaknummer: 2022242711 Sinds: 12-11-2022 Vermist uit: Amsterdam

De 86-jarige Ewald Promes is sinds 12-11-2022 vermist uit Amsterdam. Hij is het laatst gezien bij Verpleeghuis Hof van Sloten, Louwesweg 10 te Amsterdam. Het is onbekend waarheen hij is vertrokken. Ewald Promes is een negroïde man. Hij heeft een slank postuur, kaal hoofd en is gekleed in een zwarte trui met opdruk GVB, mogelijk draagt hij een blauwe Nike-pet. Hij bezit geen vervoermiddel.