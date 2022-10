Juliana Sinay

Omschrijving

Zij is het laatst gezien in GGZ Delfland, Sint Jorisweg 2 in Delft. Zij is in onbekende richting vertrokken. Zij is 1.60 m lang, heeft een tenger postuur, licht getinte huid en bruine ogen. Ze droeg een rood/bruin gebreide trui, legging en twee verschillende kleuren schoenen. Ze loopt een beetje mank en draagt altijd een plastic boodschappentas bij zich.