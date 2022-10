Khadija Amdounia

Zij is te herkennen aan een paars/roze hoofdoek, horizontaal gestreepte zwart witte trui tot aan de knieën, een blauwe spijkerbroek en zwarte pantoffels. Op de foto onderaan dit bericht is te zien welke kleding zij aan had op het moment van haar verdwijning. Zij verplaatst zich mogelijk te voet en is goed ter been.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.