Siemon Persoon

25 jaar

Laatste update: 22-10-2022 | 02:04 Zaaknummer: 2022219830 Sinds: 21-10-2022 Vermist uit: Dirkshorn

De 25-jarige Siemon Persoon is sinds 21 oktober 2022 vermist uit vermoedelijk Dirkshorn. Er is voor het laatst contact geweest met hem op 20 oktober 2022 omstreeks 22.00 uur. De heer Persoon is vertrokken in de richting van Groote Keeten/Callantsoog.