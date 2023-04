Fadumo Yusef

Zaaknummer: 2023071928 Sinds: 31-03-2023 Vermist uit: Amstelveen

De 23 jarige Fadumo is sinds 31 maart 2023 omstreeks 13.00 uur vermist uit Uithoorn. Zij is het laatst gezien in Amstelveen, omgeving Action, Buitenplein. Het is onbekend in welke richting zij is vertrokken. Zij is te herkennen aan het feit dat zij een korter rechterbeen heeft en hierdoor trekt met haar been. Licht getinte vrouw, normaal tot gezet postuur, gekleed in een zwarte halflange parka, zwarte rok, zwart witte sjaal, een zwart mondkapje en een zwart/wit geruit hoedje. Zij verplaatst zich mogelijk per openbaar vervoer.