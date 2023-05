Teun Brakel

78 jaar

Laatste update: 01-05-2023 | 11:07 Zaaknummer: 2023129780 Sinds: 30-04-2023 Vermist uit: Wassenaar

De 78-jarige Teun is sinds 30 april 2023 omstreeks 17:00 uur vermist uit Wassenaar. Hij is het laatst gezien bij zijn woning op de Kyperweg in Wassenaar. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van de Wassenaarseslag, natuurgebied Ganzenhoek of Meijendel in Wassenaar. Tevens kwam hij graag bij de Vlietlanden in Leidschendam.