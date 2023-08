Maria Louise Overes

53 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: 2023237138 Sinds: 01-08-2023 Vermist uit: Den Haag

De 53 jarige Maria is sinds 01-08-2023 te 13:00 uur vermist uit Den Haag. Zij is het laatst gezien in de Mangostraat in Den Haag. Vanaf daar is zij vertrokken in onbekende richting. Zij is te herkennen aan kort haar grijzig, blauwe bril, donker blauwe broek, lichtblauw T-shirt met strepen, bronzen parka jas .