Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

Als u informatie heeft welke u alleen heimelijk wil delen bel dan het team criminele inlichtingen politie Noord-Holland via 06-16522319.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.