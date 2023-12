Omschrijving

Abderrahman Haryouly is het laatst gezien aan de Hoefkade waar hij lopend is weggegaan. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Hannemanplantsoen te ’s-Gravenhage. Hij verplaatst zich mogelijk te voet. Hij draagt een zwarte jas, zwarte broek, beige schoenen een zwarte muts en een zwarte paraplu (die hij ook als wandelstok gebruikt).