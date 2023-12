Enno Bouwstra

76 jaar

Zaaknummer: 2023323478 Sinds: 03-12-2023 Vermist uit: Bad Nieuweschans

De 76-jarige Enno is sinds 03-12-2023, 10.30 uur vermist uit Bad Nieuweschans. Hij is het laatst gezien in zijn woning. Mogelijk is hij in onbekende richting vertrokken. Hij verplaatst zich mogelijk lopend. Hij is brildragend en heeft ook een bobbel/uitstulping achter zijn linkeroor. Ook heeft hij een wondje bij zijn linkeroog ter hoogte van zijn jukbeen. Tevens heeft de vermiste wat kromme vingers door zijn voormalige beroep, vrachtwagenchauffeur. Hij draagt doorgaans een spijkerbroek met daarboven trui waaronder hij een poloshirt of T-Shirt draagt. Hij draagt vaak een rood zakmes in zijn broekzak.