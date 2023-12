Haije Postma

79 jaar

Laatste update: 08-12-2023 | 11:03 Zaaknummer: 2023326729 Sinds: 08-12-2023 Vermist uit: Blauwhuis

De 79-jarige Haije Postma is sinds 8 december 2023 rond 00.30 vermist vanuit Blauwhuis. Rond dit tijdstip is hij voor het laatst gezien. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Heeg of Oudega. Maar ook richting Bolsward is een mogelijkheid. Meneer is lopend vertrokken. Geheel in het blauw gekleed.