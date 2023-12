Thomas van Zeewijk Vink

Thomas is 25 jaar oud en hij heeft kort en donkerblond haar. Thomas heeft grijs-blauwe ogen. Op het moment dat Thomas vermist raakte, droeg hij mogelijk donkere kleding en witte Reebok-schoenen. Het lijkt erop dat hij geen jas bij zich had. We houden er rekening mee dat Thomas op weg was naar de Eerste Hunzestraat, mogelijk via de Turfsingel. Voor zover we weten is hij daar niet aangekomen. We willen omwonenden op de route van de Kattenhage naar de Eerste Hunzestraat in Groningen (en het gebied daar omheen) vragen om beelden van een dashcam of een cameradeurbel terug te kijken vanaf middernacht. Weet je waar Thomas is? Heb je andere tips of informatie? Zie je hem mogelijk op beeld? Neem dan contact met ons op.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.