Tom Overmans

41 jaar

Laatste update: 31-12-2023 | 18:00 Zaaknummer: 2023205953 Sinds: 30-12-2023 Vermist uit: Nunhem

De 41-jarige Tom is sinds 30-12-2023 vermist uit Nunhem Hij is het laatst gezien toen hij vertrok vanaf de Burgemeester Peetersstraat te Nunhem. HiJ is in onbekende richting vertrokken. Hij draagt een witte trui met capuchon met op de achterzijde het opschrift “TUPAC”. Hij verplaatst zich mogelijk in een grijze citroen C1 voorzien van het kenteken 77LNV3.