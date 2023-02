Grietje Hajes

66 jaar

Zaaknummer: 2023048154 Sinds: 22-02-2023 Vermist uit: Vries

De 66-jarige Grietje is sinds woensdag 22 februari 2023 omstreeks 11.00 uur vermist uit Vries. Zij is voor het laatst gezien te Vries. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van het centrum in Vries, of in de richting van natuurgebieden. Zij is te herkennen aan grijs, halflang haar, draagt een gebreide witte trui met een lichtblauwe spijkerbroek. Zij verplaatst zich mogelijk in een grijze Volkswagen Up.