Noach Manggaprow

85 jaar

Laatste update: 25-02-2023 | 22:21 Zaaknummer: PL1500-2023060011 Sinds: 25-02-2023 Vermist uit: Den Haag

De 85-jarige Noach is sinds 25 februari, omstreeks 15:00 uur vermist uit Den Haag. Hij is het laatst gezien op de Lichtenbergweg te Den Haag. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Delft. Hij is te herkennen aan het feit dat hij geen jas aan heeft. Hij verplaatst zich mogelijk met het openbaar vervoer.