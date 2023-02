Swanita Numan

64 jaar

Laatste update: 26-02-2023 | 22:29 Zaaknummer: 2023060943 Sinds: 26-02-2023 Vermist uit: Den Haag

De 64-jarige Swanita is sinds 26 februari 2023 te 14:45 uur vermist uit Den Haag. Zij is het laatst gezien op de Oude Middenweg te Den Haag. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van de Veenweg te Nootdorp. Zij is te herkennen aan haar groene lange jas, blauwe spijkerbroek en zwarte schoenen. Ze draagt een bril en heeft kort blond haar. Zij verplaatst zich mogelijk te voet.