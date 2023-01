Rene Rotman

52 jaar

Laatste update: 08-01-2023 | 14:38 Zaaknummer: 2023006752 Sinds: 07-01-2023 Vermist uit: Ter Apel

De 52 jarige Rene is sinds zaterdag 7 januari 2023 vermist uit Ter Apel. Hij is het laatst gezien aan de Lavendelheide in Ter Apel. Het is niet bekend waar Rene zou kunnen zijn. Hij is te herkennen aan een tatoeage op zijn linkerarm van Chinese tekens en een tatoeage van een schorpioen op zijn rechter bovenarm. Hij draagt mogelijk een blauwe spijkerbroek, donkergroen vest merk Kjelvic, grijze lage wandelschoenen, grijze winterjas merk Kjelvic. Hij verplaatst zich mogelijk met een grijze BMW 1 serie, kenteken G-592-RG.