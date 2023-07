Joke Brouwer

79 jaar

Zaaknummer: 2023181056 Sinds: 10-07-2023 Vermist uit: Drachten

De 79-jarige Joke (Johanna) BROUWER is sinds maandag 10 juli 2023 vermist uit Drachten. Zij is het laatst gezien in haar woning aan Markt te Drachten. Mogelijk is zij lopend vertrokken in de richting van Beetsterzwaag.