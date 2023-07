Omschrijving

Peter van Mill is op 8-7-2023 omstreeks 08.30 uur van huis vertrokken en tot op heden niet meer thuis gekomen. Zijn vriendin en broer hebben geen idee waar hij op dit moment kant zijn. Het is de eerste keer dat hij weggaat en niet meer terug is gekomen. Hij is het laatst gezien in zijn woonplaats Veldhoven. Peter heeft als bijnaam "Peer" en gaat regelmatig fietsen en wandelen. Hij zou nu ook weg zijn op zijn mountainbike. Peter draagt een korte spijkerbroek, zwarte sneakers en een zwarte zonnebril.