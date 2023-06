Bernardus Klister

Zaaknummer: 2023141260 Sinds: 24-06-2023 Vermist uit: Amstelveen

De 57-jarige Bernardus is op 23 juni 2023 vanuit zijn woning in Amstelveen vertrokken in de richting van het Stadshart te Amstelveen. Dit deed hij op een zilver/blauwkleurige damesfiets (merk AZOR) met grijze fietstassen. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van Bernardus en zijn fiets. Bernardus is te herkennen aan zijn orthopedische schoenen en ‘zwalkende ’loop. Hij draagt een grijze pet met rode klep. Er zijn grote zorgen over het welzijn van Bernardus.