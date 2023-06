Dick Gladon

74 jaar

Laatste update: 30-06-2023 | 15:32 Sinds: 30-06-2023 Vermist uit: Katwijk

De 74-jarige Dick is sinds vrijdag 30 juni omstreeks 13:00 uur vermist uit Katwijk Hij is het laatst gezien aan de Schorpioen in Katwijk. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van het strand of duinen.