Maricarmen Murillo Vera

24 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: 2023142143 Sinds: 25-06-2023 Vermist uit: Amsterdam

De 24-jarige Maricarmen is in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juni met onbekende bestemming verdwenen vanaf haar verblijfadres in Amsterdam Zuid. Er zijn grote zorgen om het welzijn van Maricarmen, die vanuit Ecuador op familiebezoek in Nederland is en de Nederlandse taal niet machtig is.