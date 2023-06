Paula Baak

60 jaar

Laatste update: 30-06-2023 | 14:12 Zaaknummer: Pl1500-2023201426 Sinds: 30-06-2023 Vermist uit: Zoetermeer

De 60-jarige Paula Baak is sinds 30 juni 2023 omstreeks 09:30 vermist uit Zoetermeer Zij is het laatst gezien op het moment dat zij haar woning verliet in Zoetermeer Mogelijk is zij vertrokken in de richting van het Westerpark of het Buytenpark in Zoetermeer.