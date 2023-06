Suzanne Dominique Looman

22 jaar

Current language: Nederlands Nederlands

English

Zaaknummer: 2023182167 Sinds: 18-06-2023 Vermist uit: Kamerik

De 22 jarige Suzanne is sinds 18 juni 2023 omstreeks 1.00 uur vermist uit Harmelen. Zij is het laatst gezien op het tentfeest Crespon KPJ gelegen aan de Blindeweg 1 in Harmelen. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van: onbekend. Zij is te herkennen aan haar groene korte broek en zwarte topje. Zij verplaatst zich mogelijk op een fiets, rode Batavus, Old Dutch, maat 53.