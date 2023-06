Tiger

20 jaar

Laatste update: 12-06-2023 | 21:13 Zaaknummer: 2023123185 Sinds: 11-06-2023 Vermist uit: Hoorn

De twintigjarige Tiger (Thomas) is sinds 11 juni 2023 vermist uit Hoorn. Hij is het laatst gezien bij het Dijklander ziekenhuis te Hoorn. Hij is in onbekende richting vertrokken. Hij is te herkennen aan zijn paarse haar, kort aan de zijkanten en lang bovenop. Hij droeg een zwarte hoodie met witte letters over de gehele hoodie, zwarte broek en zwarte schoenen. Hij heeft een slank postuur.