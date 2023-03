Jaap Oud

87 jaar

Zaaknummer: 2023046078 Sinds: 05-03-2023 Vermist uit: Grootebroek

De 87-jarige Jaap Oud is sinds zondag 5 maart 2023 rond 10.15 uur vermist uit Grootebroek. Hij is het laatst gezien op de Meidoornlaan te Grootebroek. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van Andijk/Enkhuizen. Hij is ongeveer 1,70 meter lang, heeft grijs kort haar is brildragend, heeft een rond gezicht en draagt een grasgroene jas en grijze broek. Hij verplaatst zich waarschijnlijk op een grijze elektrische damesfiets, lage instap, van het merk Gazelle.