Informatie gezocht van man op bewakingsbeelden

De politie maakt zich ernstige zorgen om de gezondheid van de man. Identiteit en verblijfplaats Dit incident is vrijdagmiddag vastgelegd op bewakingsbeelden. De politie weet op dit moment nog niet wie de man op de beelden is en is naarstig opzoek naar de identiteit en zijn verblijfplaats. Alle informatie kan de politie op dit moment helpen. Alle informatie is welkom via 0900-8844 en bel bij spoed direct 112. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.

If you have any information on the whereabouts of this missing person, please contact the police at 0800-6070. From outside the Netherlands, please dial: +31793459876.