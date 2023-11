Lakshan Navaradnam

27 jaar

Zaaknummer: 2023370434 Sinds: 26-11-2023 Vermist uit: Den Haag

De 27-jarige Lakshan is sinds 26 november 2023, omstreeks 10:30 uur vermist uit Den Haag. Hij is het laatst gezien op de Vigelandstraat in Den Haag waar hij is vertrokken in zijn auto. Dit betreft een zwarte Volkswagen Polo met het kenteken X254GJ