Michelle Stokkel

32 jaar

English

Zaaknummer: PL1500-2023318412 Sinds: 10-10-2023 Vermist uit: Leiden

De 32 jarige Michelle Stokkel is sinds 10 oktober 2023 omstreeks 08.45 vermist uit Leiden. Zij is het laatst gezien op de Albinusdreef in Leiden. Uit onderzoek is gebleken dat zij rond 11.00 uur op de Kerkstraat in Hilversum geld heeft opgenomen. Hierna is er geen spoor meer van Michelle. Zij is te herkennen aan 3 hechtingen aan de rechterzijde van haar gezicht. Mogelijk draagt zij een grote zwarte tas bij zich en een gele plastic zak (zie foto). Verder draagt zij een donkere broek met lichte stippen, een spijkerjack en een licht t-shirt.