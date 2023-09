Lambert Mulders

64 jaar

Laatste update: 18-09-2023 | 18:23 Zaaknummer: 2023148193 Sinds: 18-09-2023 Vermist uit: Veulen (Limburg)

De 64-jarige Lambert is sinds 18 september 2023, omstreeks 12.00 uur vermist uit Veulen, Limburg. Hij is het laatst gezien op de Eijkenhofweg in Veulen (L). Onbekend is in welke richting hij is vertrokken.