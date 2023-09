Ed Kramers

78 jaar

Laatste update: 13-09-2023 | 12:13 Zaaknummer: 2023244095 Sinds: 12-09-2023 Vermist uit: Anderen

De 78-jarige Thadeus (Ed) Kramers is sinds 12/09/2023 vermist uit Anderen, Drenthe. Hij is voor het laatst gezien aan de Gevelakkers. Het is niet bekend waarheen hij is vertrokken.