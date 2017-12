Politie houdt mannen aan na melding verdachte situatie

Eerder die nacht had de politie een melding gekregen van een alerte buurtbewoner die zag dat twee mannen op de hoek van de straat stonden te wachten en zich verstopten achter een auto. De politie ging op zoek naar beide mannen en de auto die inmiddels weggereden was.

Vervolgens kwam een melding binnen van een woninginbraak aan de Poortstraat, waarbij de inwoner twee inbrekers overliep. De agenten zagen vervolgens twee mannen lopen op de Wilhelminasingel toen ze op de uitkijk stonden bij een auto, die voldeed aan het signalement dat eerder op de avond was doorgegeven aan de politie. Een van de mannen werd herkend door een agent. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van woninginbraak. Bij een van hen werden goederen aangetroffen die mogelijk afkomstig zijn van de woninginbraak eerder die nacht. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten nog vast. De auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Verdachte situatie? Bel ons op 1-1-2!

Ziet u iets verdachts in uw buurt? Aarzel dan niet en bel de politie op 1-1-2. De politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Lees hier waarom het belangrijk is de politie direct te bellen bij verdachte situaties.