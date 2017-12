Politie houdt verdachte aan in onderzoek zwaargewonde vrouw

Kort daarvoor had de politie een melding van een reanimatie aan de Bommelweg in Wadenoijen, 18 kilometer verderop. Beide incidenten bleken met elkaar in verband te staan. Vanaf de start van het onderzoek kwam de 50-jarige man uit Tricht al in beeld als verdachte. Gezien zijn medische toestand kon op dat moment de man niet direct worden aangehouden. Er zijn op dit moment geen belemmeringen meer om de verdachte over te brengen naar Scheveningen. Daar zal bekeken worden op welk moment de verdachte gehoord kan worden. De politie zet het onderzoek voort en doet voorlopig geen nadere mededelingen over het onderzoek.

(2017538091) ^FdV