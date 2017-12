Verdachte mannen op camerabeeld

Rond middernacht zag Rijkswaterstaat op hun camera’s hoe drie personen rondliepen bij de fietsenstalling bij het Lelycentre. Omdat de drie in het zwart gekleed waren en een zaklamp bij zich hadden, was dit verdacht. Een getuige had gezien dat er een auto was weggereden. Agenten zagen de auto rijden en lieten de bestuurder stoppen op de Lagune. De drie inzittenden sprongen de auto uit en renden weg. Eén van hen kon worden tegengehouden, maar na een worsteling wist hij te ontkomen. In de auto vonden agenten een kluis. Deze bleek afkomstig uit het wijkcentrum aan de Waddenlaan. Eén van de verdachten was herkend. Hij, 22 jaar uit Woerden, werd later in de nacht thuis aangehouden. Hij zit vast, een nader onderzoek is ingesteld.