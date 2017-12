Eenzame kerst voor vuurwerkhandelaren

Uitgebreid onderzoek leidde de politie naar de handelaren en hun levensgevaarlijke handelswaar. Zo kwamen agenten een 25-jarige Hellevoeter op het spoor. Hij had 59 kilo zwaar illegaal knalvuurwerk in zijn woning opgeslagen, bestaande uit cobra’s, mortierbommen en nitraten. De man is 15 december aangehouden en zit in ieder geval tot en met de kerst vast. Surveillerende agenten betrapten zaterdag 16 december een tweede handelaar, toen hij een doos met illegaal vuurwerk bij een klant wilde afleveren. De aangehouden 45-jarige Hellevoeter bleek in totaal 75 kilo vuurwerk te willen bezorgen. Ook zijn handel is in beslag genomen. Hij is na verhoor heengezonden en hij moet zich later voor de rechter verantwoorden. Leden het vuurwerkteam kregen ook een 45-jarige man uit Hellevoetsluis in het vizier. Hij wordt ervan verdacht op grote schaal in vuurwerk te handelen. Hij brengt niet alleen de kerstdagen, maar ook de jaarwisseling in de cel door.

Klanten van deze handelaren zijn net zo goed strafbaar en ook zij kunnen een dezer dagen een bezoek van de politie verwachten.