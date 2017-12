Medewerker beroofd van dagopbrengst

De medewerker liep rond half vijf op de Vijfzinnenstraat, toen hij ter hoogte van een sportzaak van achteren werd beetgepakt en in de richting van een steeg werd geduwd. Zijn belager bedreigde hem daarna met vermoedelijk een mes en ging er met het geld van de medewerker vandoor. De medewerker schrok hevig, maar raakte niet gewond. De dader droeg een zwarte jas en had een capuchon over zijn hoofd. Hij is rond de 20 jaar oud en tussen de 1.80 - 1.85 meter lang. De politie is direct gestart met een onderzoek, maar dat heeft nog niet geleid tot een aanhouding. Heeft u iets gezien of gehoord van de overval, of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem contact op via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven via M. 0800-7000.