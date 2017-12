Arrestatie na aantreffen illegaal vuurwerk en drugs

De politie in Heusden startte deze week direct een onderzoek na binnengekomen informatie dat een inwoner van Oudheusden mogelijk illegaal vuurwerk in zijn bezit zou hebben. Hij is vanuit het verleden ook bekend met de handel hierin. Dat resulteerde donderdag in doorzoekingen van vijf locaties in Drunen, Oudheusden, Aalst en Aalburg. In een garagebox in Drunen werden twee mortierbommen, een kilo gedroogde henneptoppen en diverse materialen voor het inrichten van een hennepkwekerij gevonden.

In een bedrijfspand aan de Perzikstraat in Aalburg werden tijdens de doorzoeking eveneens spullen voor het telen van hennep aangetroffen. De verdachte werd in zijn woning in Oudheusden aangehouden rond 16.00 uur die middag. Hij verzette zich behoorlijk hierbij. Er ontstond in de woning een worsteling tussen de verdachte en de agenten. Hierbij gooide hij een brandende sigarettenpeuk in het gezicht van een agent. Er werd pepperspray gebruikt bij de arrestatie. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.