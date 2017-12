Man aangehouden na doorrijden bij controle

De politie was op de Boslaan tussen Vught en Cromvoirt bezig met een preventie-actie tegen woninginbraak toen agenten de auto wilden controleren. De man ging er vandoor, op de Loverensestraat troffen zij de auto even later aan. De man liep daar over het zandpad en zei dat hij in paniek was geraakt en daarom doorreed. De auto is in beslag genomen, de 24-jarige automobilist uit Vught is ingesloten en vandaag in verzekering gesteld.