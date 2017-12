Politie onderzoekt dood Marcel Hoogerbrugge

De recherche is op zoek naar mensen die Marcel kennen en die iets over hem kunnen vertellen. Ook zoeken we mensen die Marcel de laatste tijd hebben gezien of gesproken. Die informatie hebben we nodig om een goed beeld van het slachtoffer te kunnen krijgen, zodat we een spoor naar de dader(s) kunnen vinden. Vooral de laatste dagen zijn van belang. Zo weten we dat Marcel zaterdagmiddag 16 december rond vier uur aan de Markt geld heeft gepind bij de pinautomaat. We willen graag weten wie hem daarna nog heeft gezien of gesproken of op een andere manier contact met hem heeft gehad.