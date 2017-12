Grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen op slaapkamer 17-jarige

Hengelo - Op de slaapkamer van een 17-jarige inwoner van Hengelo werd op vrijdagavond 22 december een voorraad illegaal vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk, in totaal zo’n 30 kg, bestond uit nitraten, shells, Cobra’s en vlinders. Het vuurwerk, dat via internet was besteld in Polen, werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. Tegen de eigenaar werd proces-verbaal opgemaakt.