Grote partijen illegaal vuurwerk aangetroffen

Geldermalsen - Op twee adressen werd op vrijdagavond 22 december illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 16-jarige inwoner bleek 11 kilo illegaal vuurwerk op zolder te hebben. Dit vuurwerk was door de jongen via internet besteld. Het vuurwerk werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. Daarnaast vernielde de jongen een ruit van een politieauto. Hierop werd hij aangehouden en ingesloten op het bureau.