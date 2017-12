Getuigenoproep schietincident Rembrandtpark

Amsterdam - De politie komt graag in contact met getuigen die iets kunnen vertellen over een schietincident in het Rembrandtpark op vrijdagavond 22 december 2017. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken kunnen contact opnemen op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Men kan de politie ook via het tipformulier in kennis stellen.