Alert optreden leidt tot vondst vuurwapen en aanhoudingen

Twee agenten zagen rond 21.40 uur een groepje mannen rondhangen in een parkeergarage aan de Westakker, wat daar niet is toegestaan en overlast veroorzaakt. Tijd voor een praatje dus. De jongeren stonden gegroepeerd om een auto en de agenten maakten hen duidelijk dat ze moesten weggaan. Dat deed de groep ook, maar voordat ze aanstalten maakten, liep een van de agenten toch nog even een rondje om de auto. Hij zag bij de auto een vuurwapen op de grond liggen en ging met zijn collega direct tot de arrestatie van de zes mannen over. Het vuurwapen werd in beslaggenomen.



Toevallig

De verdachten zijn vier mannen uit Spijkenisse van 19, 20, 20 en 21 jaar, een 19-jarige man uit Hellevoetsluis en een 23-jarige man uit Hoogvliet. Ten tijde van de aanhouding was ook een 22-jarige man uit Spijkenisse toevallig bij de auto in de parkeergarage aanwezig. Ook hij werd aangehouden, maar al snel bleek dat hij niets met de zes mannen te maken had. Hij is ter plekke weer in vrijheid gesteld. De zes gearresteerde mannen zitten allen nog vast.